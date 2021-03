Iordanescu a vorbit despre transferul lui Arlauskis la CFR Cluj! Ce se intampla cu Balgradean

Arlauskis e aproape de revenirea la CFR Cluj in aceasta iarna, dupa ce s-a despartit de Shabab.

Antrenorul roman e de parere ca aducerea lui Arlauskis nu poate fi decat un plus pentru echipa, atat din punct de vedere al atmosferei din vestiar, cat si al valorii fotbalistice.

"Am 25 de jucatori cu personalitate in vestiar, este un vestiar care a facut performanta. Sunt jucatori care stiu ce inseamna performanta, care au intr-adevar capriciile lor, tabieturile lor. Sunt atent la toti, cum ii gestionez. Sigur, cu intoarcerea lui Arla, este inca un jucator in plus cu valoare si cu personalitate, dar asta este rolul meu. Am deja 10 ani de antrenorat si sunt lucruri prin care am mai trecut. Am lucrat cu jucatori de nationala, am jucatori de nationala.

Dupa trei luni, daca trag linie si fac o analiza, toti s-au aliniat la ceea ce am vorbit in prima faza. Eu le-am spus planul meu, viziunea, filosofia, le-am spus ca vreau sa jucam un alt fotbal, dar in acelasi timp le-am spus ca imi doresc disciplina in vestiar, in antrenamente. Trebuie sa fie 100% implicati zi de zi. Sunt lucruri de la care eu nu ma abat, lucruri la care eu sunt sensibil si fac parte de modul meu de lucru. Spun cu bucurie ca pana in acest moment nu am avut probleme si fiecare si-a inteles rolul.

Cine se pregateste, cine merita si da randament joaca. Toti trebuie sa fie pregatiti in orice moment sa ajute echipa. Este valabil si pentru portarii mei, care sunt portari de nationala, foarte valorosi, pe care eu sunt bucuros ca ii am in echipa", a spus Edi Iordanescu, pentru GSP.

Portarul lituanian a evoluat de-a lungul carierei pentru FC Dziugas, Siauliai, Unirea Urziceni, Rubin Kazan, FCSB, Watford, Espanyol, CFR si Shabab, si a reusit sa castige 5 titluri de campion al Romaniei, atat cu Urziceni, cat si cu FCSB si CFR. Pentru nationala Lituaniei a fost selectionat de 23 de ori si a fost ales jucatorul anului in 2014.