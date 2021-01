Tensiuni la Botosani! Iftime il critica pe Croitoru pentru titularizarea fiului sau: "Insista ca un catar! A fost piesa moarta, nu este de echipa noastra!"

FC Botosani a invins in deplasare pe Poli Iasi cu scorul de 1-0 in etapa a 17-a din Liga 1.

Dupa meci, finantatorul echipei antrenate de Marius Croitoru, Valeriu Iftime, s-a aratat multumit de victorie, dar a tinut sa isi exprime opinia referitoare la folosirea din primul minut a fiului lui Croitoru, David.

Iftime i-a reprosat antrenorului echipei ca insista sa il foloseasca pe fiul sau in contextul in care echipa dispune de alti jucatori mai buni eligibili pentru regula U21.

"Cred ca am fost mai buni decat cei de la Iasi. O piesa moarta a fost juniorul, baiatul lui Marius Croitoru, care in opinia mea nu este de echipa noastra. Sunt alti jucatori care ar putea face mult mai mult decat el.

In rest, am aratat alta atitudine fata de meciul cu Arges. Sunt multe echipe din Romania care nu joaca fotbalul nostru. Bine ca am batut si ne-am revenit dupa nenorocirea de joi.

El stie opinia mea legata de David, dar insista ca un catar, nu inteleg de ce. Sunt sufocat de toti cei care imi spun de el. El isi face echipa, nu o fac eu, dar in opinia mea avem juniori mai buni. Astazi am jucat in zece oameni cu David. Dupa ce a intrat Mihai Roman s-a schimbat jocul, asta e", a spus Valeriu Iftime potrivit Digi Sport.

David Croitoru a fost folosit de tatal sau din primul minut in victoria de la Iasi gratie regulei U21 si a fost inlocuit in minutul 21 cu Mihai Roman.

Victoria de la Iasi a fost al doilea meci jucat de mijlocasul in varsta de 17 ani in Liga 1 dupa infrangerea echipei sale impotriva celor de la CFR Cluj, scor 1-2, pe 17 octombrie.