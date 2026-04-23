Partida Dinamo - Universitatea Craiova se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro . La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea echipei lui Zeljko Kopic, după ce „câinii” au deschis scorul în prelungirile partidei.

Boateng a deschis scorul în Dinamo - Universitatea Craiova

Danny Armstrong a centrat perfect din corner, iar Kennedy Boateng s-a eliberat din marcaj și a marcat cu o lovitură de cap în forță.

Golul marcat de fundașul lui Dinamo ar putea fi reușita care să îi califice pe „câini” în finala Cupei României.

Echipele de start din Dinamo - Universitatea Craiova:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan (cpt.), Mărginean, Gnahore - Soro, Pușcaș, Musi

Rezerve: Roșca, Milanov, Ad. Mazilu, Cr. Mihai, Ad. Caragea, Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Screciu (cpt.), Rus, Fl. Ștefan - Mora, Anzor, Cicâldău, Teles - Nsimba, D. Matei

Rezerve: Goncalves, Al-Hamlawi, D. Barbu, Băsceanu, Mogoș, Stefanovic, Bancu, Badelj, Al. Crețu

Antrenor: Filipe Coelho

Dinamo a ajuns în semifinalele competiției după ce a trecut de Metalul Buzău cu 1-0, în timp ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1 în sferturi.

Ultima întâlnire dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut loc loc turul play-off-ului Superligii României. Cu 1-0 s-a impus formația dirijată de Filipe Coelho atunci.

În sezonul regulat, Dinamo și Craiova au remizat în ambele meciuri. 2-2 în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, și 1-1 la București, pe Arena Națională.