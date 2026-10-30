Deși venea după o serie de trei victorii în SuperLiga, FCSB a cedat în etapa a 2-a din Cupa României. Formația roș-albastră a cedat la limită în deplasarea de la Gloria Bistrița, scor 0-1.

Gigi Becali anunță noi transferuri după eșecul din Cupa României

În urma rezultatului înregistrat, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a picat pe locul secund în grupa C, cu 3 puncte, iar speranțele calificării se pun în ultimul duel, cel cu Csikszereda.

La scurt timp după primul eșec al lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a intrat în direct și a transmis un singur lucru: se pregătește deja perioada de mercato de iarnă.

Patronul FCSB a dezvăluit că de două săptămâni se fac analize, iar jucătorii cei mai interesanți vor ajunge la el. Selecția este una amplă, aproximativ 200 de fotbaliști fiind analizați. Principalul post vizat este cel de fundaș dreapta.

„De două săptămâni se tot uită și fac analize și le-am zis, la final veniți la mine cu câte două poziții de fiecare. Nu au venit încă! Fundaș dreapta ne trebuie. Eu îi aduc, ei fac selecția ca să nu mă uit eu la 200 de jucători, sunt bătrân, am părul alb”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.