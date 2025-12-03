Pentru a menaja jucătorii înainte de meciurile cu Dinamo și Feyenoord, Gigi Becali a anunțat deja că niciun titular nu va evolua în partida din Cupa României de la Arad, cu UTA, chiar dacă această competiție ar putea reprezenta o oportunitate pentru campioana României, în contextul începutului slab de sezon din Superligă.



Patronul FCSB-ului se gândește din ce în ce mai mult la meciul cu Dinamo. Acum, echipa sa este la doar două puncte de zona play-off-ului, iar o victorie în derby ar putea să cântărească enorm în îndeplinirea obiectivului.



Florin Gardoș: ”Nu cred că asta e direcția bună”



Florin Gardoș (37 de ani), fost internațional și campion al României cu FCSB, nu crede că decizia luată de Gigi Becali pentru meciul din Cupa României este cea mai bună.



„Nu știu ce prim 11 va fi aliniat. (n.r. - Spunea Gigi Becali că nu va juca niciun titular) Nu cred că asta e direcția bună, dar ce contează ce cred eu? Știe domnul Becali ce e mai bine.



Am văzut în anii trecuți ce înseamnă Cupa României și cum poți să ai un traseu spre Europa League. Dacă iei ce s-a întâmplat în ultimii ani, probabil e cel mai rău an în care să te axezi pe Cupă. Erau alte oportunități în anii trecuți și nu s-a ținut cont de Cupă, probabil acum nici atât”, a spus Gardoș, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



După 18 runde, diferența dintre FCSB și liderul Rapid este de 14 puncte, cu 12 etape înainte de finalul sezonului regulat. Cele două se vor întâlni și în meciul direct, chiar în ultima etapă din 2025.



Farul - FCSB 1-2. Trei puncte mari pentru campioana României



Roș-albaștrii s-au deplasat în Dobrogea pentru confruntarea cu echipa pregătită de Ianis Zicu în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, campioana a înregistrat toate cele trei puncte, după ce Adrian Șut și David Miculescu au punctat pentru FCSB, în timp ce Ionuț Larie a făcut-o pentru Farul.

