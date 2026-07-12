Bradul Putna (Suceava), Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud), CSM Caransebeș (Caraș-Severin), CSM Deva (Hunedoara), Viitorul Budești (Vâlcea), Viitorul Corbeanca (Ilfov) și ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu (Tulcea) și-au asigurat primul loc în grupele lor și vor disputa finalele regionale, indiferent de rezultatele ultimei etape.

Șapte echipe și-au câștigat grupa. Rezultatele etapei #2

Runda a treia este programată miercuri, 15 iulie, de la ora 18:00, iar finalele regionale se vor disputa sâmbătă, 18 iulie. Cele șapte câștigătoare ale finalelor vor obține calificarea în Turul 1 al fazei naționale a Cupei României.

Competiția reunește cele 42 de câștigătoare ale Cupei României din fiecare județ și din București, împărțite în șapte regiuni, fiecare cu câte două grupe de trei echipe. Actualul format al fazei regionale se află la al cincilea sezon de existență.

Faza regională a debutat pe 8 iulie, însă un meci nu s-a disputat. Partida dintre Internațional Bălești și Athletico Vinga a fost anulată după ce reprezentanta județului Arad a informat Federația Română de Fotbal că își încetează activitatea. DETALII AICI

Ultima etapă a grupelor va decide și celelalte șapte echipe care vor completa tabloul finalelor regionale, programate pe 18 iulie. Ulterior, câștigătoarele acestora vor avansa în faza națională a Cupei României.