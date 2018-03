Scene incredibile la un meci din Cupa Romaniei! Meciul, intrerupt in minutul 67 dupa ce spectatorii au intrat pe teren! Ce i-au facut arbitrului: "A fost ca in jungla!"

Scene incredibile petrecute la un meci din Cupa Romaniei.

Meciul dintre Muscelul Valeni si Sportul Voinesti, partida din prima etapa a Cupei Romaniei, faza judeteana, a fost oprit de arbitru in minutul 67, potrivit dbonline.ro. Centralul Bogdan Ivascu a luat aceasta decizie, la scorul de 2-2, dupa ce spectatorii au intrat pe terene, nemultumiti ca echipa oaspete a primit o lovitura de la 11 metri.

“La scorul de 2-2, s-a dat un 11 metri pentru noi, apoi spectatorii au dat navala pe teren. Dupa ce au patruns pe gazon a fost precum in jungla. Au pitit toate mingile, iar arbitrului i-au dat o minge de plastic. Pur si simplu, acestia si-au batut joc de arbitru. Au aruncat cu pietre dupa arbitru.

Au fost injuraturi, dar si sticle de bere si țuică la greu in randul acestora. Asa ceva nu am intalnit pana acum. Am mers pe toate terenurile din judet, dar asa ceva nu am vazut. Fiecare scotea din geci sticle cu alcool. Nu am inteles nimic din acest joc. Unul dintre spectatori a aruncat cu piatra după arbitrii si in momentul cand acestia au vrut sa treaca puntea din apropierea terenului. Arbitrul nu a fost lovit, dar daca il lovea sigur se ajungea la altele. Rautatea din tribune s-a transmis si in teren", a declarat Decebal Popa, presedintele celor de la Sportul Voinesti.

sursa foto: teresport.ro