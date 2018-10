A dat la 1 KM distanta de poarta, mingea a IESIT din stadion! Cel mai PROST penalty pe care l-ai vazut vreodata. Unde a putut sa suteze fostul dinamovist Nascimento de la 11 metri

Fostul dinamovist Nascimento n-o sa uite niciodata noaptea de Halloween din acest an. :) A avut un moment horror pe teren, la meciul din Cupa Bulgariei cu Cherno More. Trimis in minutul 119 pe gazon tocmai pentru a executa 11 metri, Nascimento a trimis PESTE stadion. Levski a fost eliminata din Cupa.



????On Halloween Cherno more came back to haunt Levski and knock them out of the Bulgarian Cup on penalties. In 2016 Cherno more beat Levski after extra time in the Cup final. This time Portuguese Nascimento came on as a sub in the 119th minute to take a penalty and... he missed it pic.twitter.com/mDkau1vE7h