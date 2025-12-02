Costel Gâlcă, supărat după înfrângerea suferită de Rapid: „Prea multe greșeli! Foarte, foarte slabi”

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 21, după ce Petrila l-a învins fără probleme pe Straton.

Avantajul Rapidului nu a ținut foarte mult, iar Robert Moldoveanu a egalat în minutul 39. Același Robert Moldoveanu a marcat și golul decisiv al meciului jucat la Mioveni, în minutul 52 și a decis soarta partidei.



Costel Gâlcă, supărat după pasul greșit făcut de Rapid: „Prea multe greșeli! Foarte, foarte slabi”



Leo Bolgado, fundașul Rapidului, a văzut cartonașul roșu în minutul 63 al meciului cu FC Argeș în urma unui fault din postura de ultim apărător.

Costel Gâlcă a fost extrem de deranjat de prestația apărării sale din acest meci, după cele două goluri încasate, dar și după eliminarea suferită de fundașul brazilian.

