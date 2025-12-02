Costel Gâlcă, supărat după înfrângerea suferită de Rapid: „Prea multe greșeli! Foarte, foarte slabi”

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 21, după ce Petrila l-a învins fără probleme pe Straton.
Avantajul Rapidului nu a ținut foarte mult, iar Robert Moldoveanu a egalat în minutul 39. Același Robert Moldoveanu a marcat și golul decisiv al meciului jucat la Mioveni, în minutul 52 și a decis soarta partidei.
Costel Gâlcă, supărat după pasul greșit făcut de Rapid: „Prea multe greșeli! Foarte, foarte slabi”
Leo Bolgado, fundașul Rapidului, a văzut cartonașul roșu în minutul 63 al meciului cu FC Argeș în urma unui fault din postura de ultim apărător.
Costel Gâlcă a fost extrem de deranjat de prestația apărării sale din acest meci, după cele două goluri încasate, dar și după eliminarea suferită de fundașul brazilian.
„Ideea era să facem cel puțin vreo 60 de minute bune, apoi să venim cu schimbări, cu un plus de pe bancă. Nu s-a văzut. Chiar am jucat mai slab când au intrat cei de pe bancă. Știam că FC Argeș e o echipă bună, care are agresivitate, a câștigat pentru că a fost mai bună.
M-a nemulțumit atitudinea pe care au avut-o în anumite momente. De greșit, poți să greșești… Știam că e un meci important pentru noi, care putea să ne aducă liniștea. Am avut și 1-0, dar n-am știut să gestionăm anumite momente.
FC Argeș o echipă care verticalizează, pune presiune pe adversari, dar am avut spații mari și puteam să mai marcăm.
Fundașii centrali au avut un meci slab. Pe final de meci și-au mai revenit, dar foarte, foarte slabi. La acest capitol, n-am avut echilibru, și plasamentul… Prea multe greșeli.
Mai avem un meci greu (n.r. cu CFR Cluj), trebuie să mergem să-l câștigăm”, a declarat Costel Gâlcă.
În urma acestui rezultat, Rapid are trei puncte în grupa A din Cupa României, în timp ce FC Argeș are șase puncte.