!Denis Drăguș a vorbit despre transferul în România al lui Olimpiu Moruțan, dar și cel al lui George Pușcaș, atacantul aflat la prima experiență în campionatul românesc.

Denis Drăguș: ”A fost o oarecare surpriză!”

Drăguș s-a declarat surprins de faptul că Moruțan a acceptat să se transfere în România și să semneze cu Rapid. Atacantul naționalei crede că pentru Moruțan, mutarea în Giulești reprezintă o oportunitate bună de a reveni în cea mai bună formă pentru echipa națională.

”A fost o oarecare surpriză, dar mă bucur când îl văd că joacă, e un jucător important pentru noi, pentru echipa națională, pentru grupul care s-a creat acolo. Toți suntem fericiți pentru el că reușește să fie pe teren, să joace, să fie ferit de accidentări și să facă ce știe el mai bine.

Așteptăm să revină și Pușcaș cât mai repede, și el a fost important și poate fi în continuare pentru echipa națională și sperăm să fie toți la cel mai înalt nivel, la cel mai bun nivel, să fie concurență cât mai mare, să putem crește nivelul campionatului și al echipei naționale. Să ai concurență e cel mai important lucru pentru a avea jucători buni”, a spus Drăguș în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.