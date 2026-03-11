Federico Valverde a reușit un hat-trick în prima repriză cu Manchester City.
GALERIE FOTO Jude Bellingham, reacție incredibilă după hat-trick-ul lui Valverde contra lui Manchester City
Real Madrid a făcut show în prima repriză a partidei cu Manchester City din optimile de finală ale Champions League.
Starul din Uruguay a deschis scorul în minutul 20, după un assist semnat chiar de Thibaut Courtois. Valverde l-a ridiculizat pe goalkeeper-ul lui City și a trimis în poarta goală.
Șapte minute mai târziu, căpitanul lui Real Madrid a ”recidivat” după o deviere a lui Ruben Dias și a punctat pentru 2-0.
În minutul 42, Fede Valverde s-a distrat din nou cu apărarea lui Pep Guardiola, a săltat balonul peste Guehi și l-a învins pentru a treia oară pe Donnarumma.
Al treilea gol al lui Valverde l-a lăsat cu gura deschisă pe Jude Bellingham, care a fost surprins de camerele de filmat la lojă, mut de uimire.
