Giuleștenii au început în forță partida și au deschis scorul încă din minutul 21 prin Claudiu Petrila. Gazdele au revenit și au întors rezultatul prin Robert Moldoveanu, care a punctat cu o ”dublă” în minutele 39 și 52.



Rapid s-a împiedicat în Cupa României



Jocul ”s-a rupt” în minutul 63, când Leo Bolgado a lăsat-o pe Rapid în zece oameni, iar Argeșul a smuls toate cele trei puncte din această întâlnire.



În urma acestui rezultat, Rapid a rămas pe locul trei în Grupa A, la egalitate cu CFR Cluj, care are însă un meci în minus. Va întâlni Metaloglobus, ultima clasată din Superligă, peste două zile, la Clinceni.



În cazul în care CFR va reuși să smulgă un rezultat pozitiv din această întâlnire, calculele calificării se vor complica semnificativ pentru Rapid. În ultima etapă, giuleștenii se vor deplasa în Gruia și sunt obligați să câștige pentru a se califica.



Recent, CFR Cluj și Rapid s-au întâlnit chiar în Gruia, iar echipa lui Daniel Pancu a câștigat cu un categoric 3-0.



Clasamentul Grupei A din Cupa României.



1. FC Argeș - 6p

2. CFR Cluj - 3p*

3. Rapid - 3p

4. CSC Dumbrăvița - 3p

5. Metaloglobus București - 0p*

6. CSM Slatina - 0p



*un meci în minus



Programul ultimei etape din Grupa A:

