Cand are loc tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Cupei Romaniei! Anuntul de ultima ora al FRF 

FRF a anuntat cand va avea loc tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei.

Universitatea Craiova, Astra, Viitorul Pandurii Tg. Jiu si Dinamo s-au calificat in semifinalele Cupei Romaniei. Cele patru echipe vor afla cu cine se vor duela pentru un loc in ultimul act al competitiei pe 16 martie.

Casa Fotbalului va gazdui marti, de la ora 11:00, tragerea la sorti a meciurilor din Final Four-ul Cupei. Echipele vor fi in aceeasi urna, urmand a se grupa intre ele. Primul club extras din urna va fi cel care va gazdui primul meci.

Partidele din semifinalele Cupei Romaniei se vor disputa in sistem tur - retur. Prima mansa se va juca in perioada 13-15 aprilie, iar returul va avea loc in perioada 11- 13 mai, in timp ce finala competitiei se va disputa pe 22 mai.

