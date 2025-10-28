Dan Petrescu l-a ajutat pe Laurențiu Rus! Ce se întâmplă până la urmă cu Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu neg”

Dan Petrescu l-a ajutat pe Laurențiu Rus! Ce se întâmplă până la urmă cu Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu neg"
CFR Cluj s-a impus cu 4-0 în fața lui CSM Slatina, în prima rundă din Cupa României.

Clujenii au marcat prin Korenica (23'), Badamosi (35'), Păun (58') și Matei Ilie 75' și au obținut cele trei puncte în Grupa A din Cupa României.

Laurențiu Rus, antrenorul interimar al „feroviarilor”, a vorbit despre partida de la Cluj și a făcut o dezvăluire interesantă.

Laurențiu Rus a fost ajutat de Dan Petrescu pentru meciurile cu Farul și CSM Slatina

Laurențiu Rus a vorbit despre meciul din Cupa României, dar și despre ce schimbări vor avea loc la club. Antrenorul interimar al lui CFR Cluj a dezvăluit că a fost ajutat de Dan Petrescu în meciurile cu Farul și CSM Slatina.

Cu toate acestea, nu „bursucul” va fi noul antrenor al clujenilor, ci Daniel Pancu, despre care Rus a spus că nu știe încă nimic.

”Trebuie felicitați băieții, pentru atitudine, pentru implicare, pentru tot ce au făcut pe teren. Echipa nu este la potențialul ei maxim. E greu să ieși dintr-o situație de genul acesta. Am avut multe egaluri. Am avut două meciuri foarte slabe în ultimele două etape de campionat. E nevoie de timp. Această partidă ne dă puțină încredere. 

(n.r. Dan Petrescu te-a ajutat la aceste meciuri, cât ai fost tu pe bancă?) Au fost discuții și cu Dan Petrescu, el a fost și rămâne un apropiat al echipei noastre. Întotdeauna un telefon de la dânsul și o vorbă este extrem de importantă pentru noi, deci nu neg că am comunicat cu dânsul în pregătirea acestor meciuri.

(n.r. vine Daniel Pancu antrenor la CFR Cluj?) Tot ce știu este ce am citit în ziare. Conducerea va decide acest lucru. E neovie de un antrenor cu licență. Cine vine, sperăm să scoată echipa din această situație.

(n.r. Cupa devine un obiectiv) Am tratat foarte serios acest meci, trebuie să fim pregătiți. Am demonstrat că există o diferență de valoare între SuperLigă și liga a 2-a. Era cumva previzibil. Cupa României este un obiectiv pentru noi în fiecare an”, a spus Laurențiu Rus, după victoria lui CFR Cluj.

