BREAKING NEWS | Fanii ar putea reveni pe stadion la un meci din Cupa Romaniei! Anuntul vicepremierului Dan Barna

Vicepremierul Romaniei a anuntat ca suporterii ar putea reveni pe stadioane in scurt timp.

Dan Barna a spus ca se intentioneaza permiterea accesului fanilor la o partida din Cupa Romaniei. Acest lucru s-ar putea intampla doar cu respectarea unor conditii. Astfel, ar fi vorba despre un numar limitat de oameni, care trebuie sa fie vaccinati impotriva Covid-19.

"Cupa Romaniei, meciul din perioada urmatoare, ar putea sa fie un eveniment fanion de test la care sa poata participa un numar limitat de persoane, dar persoane vaccinate. Intentionam sa redeschidem activitatile sportive si participarea publicului, cu aceasta conditie: ca persoanele sa fie vaccinate", a declarat Dan Barna, potrivit News.ro.

Din acest sezon al Cupei Romaniei au mai ramas de disputat 3 meciuri: retururile celor doua semifinale, programate pe 11-12 mai, si finala, care se va disputa pe 22 mai, pe stadionul 'Ilie Oana' din Ploiesti.

Lupta pentru cele doua locuri din ultimul act al competitiei se da intre Dinamo si Astra pe de o parte, Viitorul Pandurii Tg. Jiu si Universitatea Craiova, pe de cealalta parte. In tur, Astra a castigat cu 1-0 in fata lui Dinamo, iar Craiova s-a impus cu 3-0 in fata echipei din Liga 2.

Mansa secunda a duelului dintre Dinamo si Astra este programata pe 11 mai, de la ora 20:15, iar returul dintre Viitorul Pandurii Tg. Jiu si Universitatea Craiova se joaca pe 12 mai, de la ora 20:30.

In cazul in care vreun meci din Cupa Romaniei se va juca in prezenta fanilor, acesta ar putea fi un test inaintea partidelor de la Campionatul European, la care accesul suporterilor va fi permis in proportie de 25%.