"Va dau un autograf?!" L-a recunoscut sau nu candidatul la presedintie Dan Barna pe Ienei la Oradea! Momentul care i-a infuriat pe fanii de fotbal

Liderul USR Dan Barna a fost la Oradea pentru a-si promova candidatura la alegerile prezidentiale de luna viitoare.

Barna s-a intalnit pe strada si cu antrenorul de legenda al Stelei, Emeric Ienei. Dupa ce au discutat cateva secunde, Barna s-a oferit sa-i ofere un autograf marelui antrenor. Pe net sunt sute de reactii ale fanilor care cred ca Barna nu si-a dat seama pe cine are in fata!

Sotia lui Ienei, Ileana, crede ca Barna si-a dat totusi seama pe cine are in fata. "Am fost cu sotul meu in acel moment. Din moment ce domnul Barna a venit sa ne salute, este evident ca ne-a recunoscut", a spus femeia pentru Gazeta Sporturilor.

Reactia lui Dan Barna, pe pagina sa de Facebook: