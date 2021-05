"Treaba nu e gata!" Uhrin, multumit de cum arata Dinamo! "Cainii" nu renunta la Cupa

Dupa o serie de trei meciuri consecutive cu victorie, in Liga 1, Dinamo a iesit din zona rosie a clasamentului si spera la salvarea de la retrogradare.

Dusan Uhrin, antrenorul "cainilor", isi lauda jucatorii si anuta ca Dinamo, chiar daca nu se afla in cea mai buna situatie in Liga 1, nu va renunta la Cupa Romaniei.

Misiunea dinamovistilor in Cupa se anunta insa una extrem de dificila, deoarece au capitulat in meciul tur cu Astra, din semifinale, cu scorul de 0-1.

"Treaba nu e gata, nu suntem in zona de siguranta pentru a ne putea relaxa. Eu le-am explicat simplu jucatorilor unde suntem si unde trebuie sa ajungem. Acum, da, noi ne putem scrie istoria, nu depindem de alte rezultate. Vreau atitudine, devotament si mai multa concentrare.

La Iasi, nu am jucat prea bine in prima parte, dar sunt satisfacut pentru repriza secunda. Putem arata mai bine in meciurile care vin.

Eu ma simt bine pentru Dinamo, dar eu nu pot spune ca ma simt foarte bine. Cand vom fi in zona de siguranta, atunci da, voi fi bine. Inca am probleme cu somnul, insa voi mai rezista cateva saptamani, nicio problema.

Lui Morsay i-a fost rau inainte de meci, i-am zis ca exista posibilitatea de a-l folosi si sa-l scot apoi pe final de partida, ceea ce s-a intamplat. Pur si simplu, a avut o indispozitie. Important e ca a dat gol, l-am scos, joi a facut antrenament normal, este in regula. Ma bucur ca lumea a inceput sa-l aprecieze, eu vreau ca fiecare jucator in parte sa fie laudat, ca toata echipa sa culeaga aplauze. El este „aripa”, sper sa-i gasim cea mai buna pozitie de a da randament in sistemul cu doi jucatori ofensivi.

Rauta e singurul jucator cu probleme medicale, eu am sperante ca-l vom putea folosi, poate la ultimul meci, poate in finala Cupei Romaniei, vom vedea exact la inceputul saptamanii viitoare.

Cupa Romaniei este un obiectiv major, dar acum ma gandesc doar la campionat, la meciul de sambata cu Hermannstadt. Apoi, vom vedea ce va fi pentru returul cu Astra. Oricum, noi avem aanse 40 la suta, in mod realist, la finala Cupei, asta neinsemnand ca renuntam. Doar ca mereu o iau pas cu pas, meci cu meci, ori primul e cel cu Hermannstadt", a spus Dusan Uhrin, potrivit Gazetei Sporturilor.

Dinamo va juca urmatorul meci din play-out, vineri, cand o va intalni pe Hermannstadt, de la 21:15, pe teren propriu.