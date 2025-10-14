FCSB ar putea încasa o sumă importantă de la FIFA după ce Africa de Sud, echipa națională a lui Siyabonga Ngezana, s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026.



Deși fundașul nu a fost convocat pentru această acțiune, „Bafana Bafana” a reușit să prindă locul 1 în grupa C, după ce a învins Rwanda cu 3-0 în ultima etapă. Mbatha, Appolis și Makgopa au adus victoria sud-africanilor, care au profitat și de eșecul Beninului, 0-4 cu Nigeria.



Ngezana s-a calificat la Cupa Mondială! Tun financiar pentru Gigi Becali



Grație acestor rezultate, Africa de Sud a încheiat grupa pe primul loc, cu 18 puncte, unul peste Nigeria și două peste Benin. Naționala lui Ngezana merge direct la Cupa Mondială, în timp ce Nigeria va juca la baraj, iar Beninul lui David Kiki ratează turneul final.



Dacă Siyabonga Ngezana va fi inclus în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial, FCSB va încasa din partea FIFA aproximativ 600.000 de euro, exact suma plătită pentru transferul fundașului de la Kaizer Chiefs, în 2023.

