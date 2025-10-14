FCSB a făcut anunțul! Care este prețul biletelor la meciul cu Bologna din Europa League

Echipa bucureșteană a anunțat punerea în vânzare a biletelor pentru meciul de pe Arena Națională cu formația italiană și a publicat și prețurile în funcție de zona de pe stadion.

FCSB o va întâlni pe Bologna în runda a treia din faza ligii din Europa League, iar meciul va avea loc joi, 23 octombrie, de la 19:45.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Bologna FC, din UEFA Europa League (joi, 23 octombrie, 19:45 - Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro, începând de astăzi, ora 19:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA - INEL 2 - 50 LEI

PELUZA - INEL 1 - 60 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat pe paginile oficiale ale FCSB-ului.

FCSB se află pe locul 24 în faza ligii din Europa League, unde a adunat trei puncte, cu două mai multe față de Bologna.

