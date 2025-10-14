FCSB a făcut anunțul! Care este prețul biletelor la meciul cu Bologna din Europa League

FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din Europa League.

FCSB o va întâlni pe Bologna în runda a treia din faza ligii din Europa League, iar meciul va avea loc joi, 23 octombrie, de la 19:45.

„Roș-albaștrii” au o victorie și o înfrângere în meciurile cu Go Ahead Eagles, scor 1-0 și Young Boys, scor 0-2.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul cu Bologna

Echipa bucureșteană a anunțat punerea în vânzare a biletelor pentru meciul de pe Arena Națională cu formația italiană și a publicat și prețurile în funcție de zona de pe stadion.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Bologna FC, din UEFA Europa League (joi, 23 octombrie, 19:45 - Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro, începând de astăzi, ora 19:00. 

Prețurile biletelor sunt următoarele: 

PELUZA - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA - INEL 2 - 50 LEI

PELUZA - INEL 1 - 60 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI 

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00. 

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet. 

Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat pe paginile oficiale ale FCSB-ului.

FCSB se află pe locul 24 în faza ligii din Europa League, unde a adunat trei puncte, cu două mai multe față de Bologna.

Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
Gigi Becali este sigur! Ce se întâmplă după ce FCSB nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman
FCSB a primit o veste bună în plină criză în apărare! Dawa a anunțat când revine: "Fiți pregătiți!"
Dezastru la FCSB: după Popescu, un alt titular de bază poate rata tot sezonul!
Ratare imensă în meciul România U21 - Cipru U21! Burnete nu a găsit poarta din câțiva metri
România U21 - Cipru U21 1-0, ACUM, pe Pro Arena și VOYO | „Tricolorii mici” au deschis scorul prin Trică
Cosmin Olăroiu și Emiratele Arabe Unite luptă în meciul decisiv pentru calificarea la CM 2026! Partida cu Qatar, pe Sport.ro de la 20:00. Echipele de start
Vestea cumplită pentru FCSB se confirmă! Sezonul fotbalistului este încheiat, urmează operația
Răzvan Marin, mesaj fără menajamente pentru Mircea Lucescu după ”confuzia” de la națională: ”Să mi se spună direct!”
Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: &rdquo;De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat&rdquo;

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: ”De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat”

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali vrea un jucător ”OUT” din primul 11 al României! În vară, l-a dorit la FCSB

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul în prag înaintea meciului de Mondial: "Vrem echitate!"

CFR Cluj se destramă! Cristi Balaj și-a anunțat plecarea + Reacția lui Ioan Varga: ”Am decis să încetăm colaborarea!”



România U21 - Cipru U21 1-0, ACUM, pe Pro Arena și VOYO | „Tricolorii mici” au deschis scorul prin Trică
Vestea cumplită pentru FCSB se confirmă! Sezonul fotbalistului este încheiat, urmează operația
Răzvan Marin, mesaj fără menajamente pentru Mircea Lucescu după ”confuzia” de la națională: ”Să mi se spună direct!”
Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”
Mesaj războinic al lui Cătălin Cîrjan înaintea derby-ului cu Rapid: „Înseamnă mai mult”
Bătaie pe ultimele bilete la FCSB - CFR Cluj! Fanii s-au strâns sâmbătă dimineață în fața stadionului din Ghencea
Scump, dom'le, scump! Cât costă biletele la meciurile de acasă ale României din Liga Națiunilor
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United &icirc;i plătește clauza de reziliere
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United îi plătește clauza de reziliere
stirileprotv Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

