Până în acest moment, FCSB a înregistrat în faza principală a competiției o victorie cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, și un eșec cu Young Boys Berna, scor 0-2, și ocupă locul 24 în ierarhie.

Anunțul făcut de Feyenoord despre meciul cu FCSB

Roș-albaștrii vor avea parte de un meci dificil pe Arena Națională și au nevoie să fie împinși de la spate de suporteri. Totuși, și olandezii își motivează din timp fanii. Feyenoord a anunțat deja câți suporteri olandezi pot fi prezenți pe Arena Națională la meciul cu FCSB.

”Feyenoord va juca meciul în deplasare împotriva FCSB în UEFA Europa League joi, 11 decembrie, de la ora 21:00. Inițial, pentru acest meci au fost puse la dispoziția clubului Feyenoord 2.820 de bilete. Acest număr poate fi crescut până la 4.274 dacă există suficient interes.

Prețul este de 8€ pe bilet, la care se adaugă o taxă de organizare de 5 €, ceea ce duce la un preț total de 13€ pe bilet.

25 de bilete sunt disponibile pentru suporterii Feyenoord cu dizabilități, inclusiv acces pentru un însoțitor. Aceste bilete sunt gratuite atât pentru suporterul cu dizabilități, cât și pentru însoțitor”, se arată pe site-ul clubului.

Clasamentul din faza principală Europa League

