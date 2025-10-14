La 40 de ani, starul portughez a înscris din nou pentru Portugalia și a doborât un record impresionant, devenind cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială.



Sigur e om? Cristiano Ronaldo a doborât un nou record la 40 de ani



În duelul cu Ungaria, lusitanii au fost surprinși încă din start. Szoboszlai a executat perfect un corner în minutul 9, iar Szalai a reluat cu capul în plasă pentru 1-0. Portugalia a reacționat rapid, iar în minutul 27, Cristiano Ronaldo a restabilit egalitatea după o centrare ideală a lui Semedo.



Cu acest gol, „CR7” a ajuns la 947 de reușite în carieră și la 40 de goluri marcate în preliminariile pentru Cupa Mondială, depășind orice alt jucător din istorie la acest capitol.



Portugalia se află foarte aproape de calificarea la Cupa Mondială din 2026, iar dacă vor învinge Ungaria, vor ocupa primul loc cu 12 puncte după 4 etape.

