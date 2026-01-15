Miroslav Klose (47 de ani), cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, în prezent antrenor la FC Nuremberg, a prevăzut că recordul său va fi depășit.

Miroslav Klose, convins că va fi detronat de Lionel Messi sau de Kylian Mbappe

Klose îl vede capabil fie pe Lionel Messi să devină golgheterul CM din toate timpurile la turneul final din 2026, din SUA, Canada și Mexic, fie pe Kylian Mbappe ulterior.

„Sunt sigur că recordul meu de goluri marcate la Cupa Mondială va fi doborât în curând. Fie Lionel Messi o va face acum, fie Kylian Mbappe o va face mai târziu”, a declarat Klose pentru Sport Bild.

El a adăugat ulterior: „Cred că încă am cele mai multe victorii la o Cupă Mondială (n.r.- 17 din 24 de meciuri) și sunt singurul fotbalist care a jucat în patru semifinale”.

Ierarhia golgheterilor din istoria Cupei Mondiale

Miroslav Klose se află pe primul loc, în topul golgheterilor CM din toate timpurile, cu 16 goluri. Neamțul este urmat de brazilianul Ronaldo (15), germanul Gerd Muller (14), Messi şi Just Fontaine (13), respectiv Mbappe şi Pele (12).

Lionel Messi (38 de ani) va evolua, în mod normal, pentru campioana mondială en-titre Argentina. La fel se va întâmpla și în cazul lui Kylian Mbappe pentru vicecampioana Franța, la CM 2026.

