Kylian Mbappe, anunţat accidentat după meciul Franţa - Ucraina (4-0) din preliminariile Cupei Mondiale 2026, ar fi mers în Dubai, a dezvălut presa din Hexagon.

Kylian Mbappe, despre care s-a anunţat vineri, la o zi după victoria cu Ucraina, că s-a accidentat la o gleznă, a fost eliberat de stafful naţionalei Franţei, în special pentru a-l scuti de o lungă călătorie în Azerbaidjan (un zbor Paris - Baku durează în jur de 5 ore şi 10 minute) pentru ultimul meci din preliminariile CM 2026. Meciul cu Azerbaidjan era lipsit de miză, "les Bleus" obţinând deja calificarea.

Totuşi, căpitanul echipei Franţei nu s-ar fi întors direct la Madrid. Potrivit Agerpres, Kylian Mbappe a ajuns în cele din urmă la Dubai weekendul trecut. Această călătorie a fost puţin mai lungă decât cea dintre Franţa şi Azerbaidjan, zborul dus durând aproximativ 6 ore şi 40 de minute!

În Dubai, atacantul ar fi fost văzut, sâmbătă, la un club de padel în compania unor celebrităţi precum cântăreţul Dadju şi fotbaliştii Lucas şi Theo Hernandez.

Presa spaniolă a indicat că stafful medical al lui Real Madrid nu are planificată nicio examinare în următoarele zile pentru a evalua starea gleznei francezului. Acesta este aşteptat să joace împotriva lui Elche, duminică, în etapa a 13-a din La Liga.

