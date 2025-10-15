„Furia Roja” a defilat la Valladolid și s-a impus cu 4-0, bifând a patra victorie din tot atâtea meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.



Eroul serii a fost Mikel Merino, mijlocașul lui Arsenal, care a reușit o dublă spectaculoasă și a fost notat cu 10 curat de site-ul de specialitate SofaScore.



Mikel Merino, „10 curat” în victoria cu Bulgaria



Merino a deschis scorul cu o lovitură de cap precisă, apoi a punctat din nou în repriza secundă, tot cu capul.



Spaniolul a ajuns la 6 goluri în ultimele 4 partide din preliminarii și a devenit primul mijlocaș al Spaniei care marchează cel puțin 5 goluri într-o campanie de calificare la Mondial după Isco și David Silva, în 2018.



Bulgaria a fost dominată clar și a mai încasat două goluri în final. Chernev a înscris în proprie poartă, iar Mikel Oyarzabal a închis tabela din penalty, în prelungiri.



Printre remarcații partidei s-au mai numărat Pedri (nota 8.1), Oyarzabal și Alex Grimaldo (ambii 8).



După acest succes, Spania rămâne lider în Grupa E, cu 12 puncte din 4 meciuri, golaveraj 15-0, în timp ce Turcia ocupă locul secund, cu 9 puncte

