Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) are programată, în sferturile turneului WTA 250 de la Osaka, o primă întâlnire directă cu Naomi Osaka (27 de ani, 16 WTA), cvadruplă câștigătoare în turneele de mare șlem.

Dat contextul în care s-a încheiat confruntarea din optimi, dintre Osaka și Lamens, jucătoarea din România ar putea beneficia de un avantaj major, în următorul meci.

Naomi Osaka, probleme la genunchiul stâng, înaintea sfertului de finală cu Jaqueline Cristian

După un time-out medical cerut inopinat de Naomi Osaka, la scorul de 5-0, în setul decisiv, sportiva niponă a cedat două game-uri, dar a reușit să ducă la bun sfârșit partida încheiată scor 7-6 (6), 3-6, 6-2.

La scorul de 5-0, 30-40, Naomi Osaka a cerut îngrijiri medicale pentru o accidentare suferită la genunchiul stâng, în timpul jocului.

„Osaka, alertă de accidentare venită spre final, dar reușește să treacă linia de sosire,” a titrat Tennis World USA, insinuând posibilitatea ca Jaqueline Cristian să urmeze să joace în sferturi contra unei sportive care nu se va regăsi în deplinătatea forțelor fizice.

Osaka a continuat meciul cu un bandaj, aspect care aduce incertitudine înaintea partidei cu Jaqueline Cristian, programate vineri, 17 octombrie.

