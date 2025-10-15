Spania, campioana europeană en titre, a dispus de Bulgaria cu 4-0 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 şi îşi continuă parcursul perfect, cu patru victorii din tot atâtea meciuri şi un golaveraj impresionant, 15-0.

''La Roja'', care s-a impus prin golurile marcate de Mikel Merino (dublă), Atanas Cernev (autogol) şi Mikel Oyarzabal, a ajuns la 29 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere.

Aleix Garcia, din nou pe teren pentru Spania în 4-0 cu Bulgaria



În 4-0 cu Bulgaria a jucat și Aleix Garcia, fostul mijlocaș central al lui Dinamo, acum la Bayer Leverkusen.

Aleix Garcia a fost introdus de selecționerul Luis de la Fuente în minutul 63, în locul lui Martin Zubimendi.

Georgia, cu ”olteanul” Anzor Mekvabishvili integralist, a pierdut la scor în fața Turciei, 1-4



În celălalt meci din grupa ibericilor, Turcia a câştigat la scor cu Georgia, 4-1, golurile fiind marcate de Kenan Yildiz, Merih Demiral (dublă) şi Yunus Akgun, respectiv Giorgi Kociorashvili.

Mijlocaşul Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) a fost integralist la georgieni.

