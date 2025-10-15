VIDEO Cu un fost dinamovist pe teren, naționala cu victorii pe linie și fără gol primit încă nu este calificată la CM 2026!

Cu un fost dinamovist pe teren, naționala cu victorii pe linie și fără gol primit încă nu este calificată la CM 2026!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spania are un parcurs perfect până acum în preliminarii.

Spania, campioana europeană en titre, a dispus de Bulgaria cu 4-0 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 şi îşi continuă parcursul perfect, cu patru victorii din tot atâtea meciuri şi un golaveraj impresionant, 15-0.

''La Roja'', care s-a impus prin golurile marcate de Mikel Merino (dublă), Atanas Cernev (autogol) şi Mikel Oyarzabal, a ajuns la 29 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere.

Aleix Garcia, din nou pe teren pentru Spania în 4-0 cu Bulgaria

În 4-0 cu Bulgaria a jucat și Aleix Garcia, fostul mijlocaș central al lui Dinamo, acum la Bayer Leverkusen.

Aleix Garcia a fost introdus de selecționerul Luis de la Fuente în minutul 63, în locul lui Martin Zubimendi.

Georgia, cu ”olteanul” Anzor Mekvabishvili integralist, a pierdut la scor în fața Turciei, 1-4

În celălalt meci din grupa ibericilor, Turcia a câştigat la scor cu Georgia, 4-1, golurile fiind marcate de Kenan Yildiz, Merih Demiral (dublă) şi Yunus Akgun, respectiv Giorgi Kociorashvili

Mijlocaşul Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) a fost integralist la georgieni.

Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Grupa E

Spania - Bulgaria 4-0

Au marcat: Mikel Merino 35, 57, Atanas Cernev (autogol) 79, Mikel Oyarzabal 90+2 - penalty.

Turcia - Georgia 4-1

Au marcat: Kenan Yildiz 14, Merih Demiral 22, 52, Yunus Akgun 35, respectiv Ghiorghi Kocioraşvili 64.

Clasament

1 Spania 4 4 0 0 15-0 12p

2 Turcia 4 3 0 1 13-10 9p

3 Georgia 4 1 0 3 6-9 3p

4 Bulgaria 4 0 0 4 1-16 0p

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu &icirc;ncă un tricolor: Groaznic centrează! Trebuie pus la punct
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a v&acirc;ndut pe milioane de euro
Fostul star al lui Dinamo e dorit &icirc;n toată Europa! Xabi Alonso &icirc;l cheamă &icirc;n &bdquo;dream team-ul&rdquo; său invincibil
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Ce notă a primit georgianul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova, titular &icirc;n meciul cu Spania
&rdquo;Patru idioți&rdquo;! HAOS la meciul arbitrat de Marian Barbu &icirc;n Europa League! Centralul rom&acirc;n, nevoit să &icirc;ntrerupă partida Real Sociedad - Anderlecht
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

