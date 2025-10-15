Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA)) a ajuns la victoria cu numărul 27 în sezonul 2025.

Sportiva din România a învins-o convingător pe Katie Boulter (29 de ani, 59 WTA) din Marea Britanie, scor 6-3, 6-1, după doar șaptezeci de minute de joc, în optimile turneului de la Osaka.

Sorana Cîrstea, nemiloasă la retur, în meciul cu britanica Boulter

Nu mai puțin de șase break-uri a reușit Sorana Cîrstea pe serva britanicei, într-un meci în care Boulter a cedat definitiv în setul secund, în care a pierdut toate cele patru game-uri jucate pe propriul serviciu.

Dacă Jaqueline Cristian urmează să o întâlnească pe Naomi Osaka (16 WTA), pentru un loc în semifinalele competiției din Japonia, Sorana Cîrstea are șansa unui meci mai ușor, conform calculelor hârtiei.

Cîrstea va juca în sferturi contra învingătoarei meciului dintre Marie Bouzkova (41 WTA) și Viktorija Golubic (60 WTA).

