GALERIE FOTO Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian, în sferturi, la Osaka. Românca a cedat doar patru game-uri în optimi

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a avansat în faza ultimelor opt jucătoare, la Osaka.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA)) a ajuns la victoria cu numărul 27 în sezonul 2025.

Sportiva din România a învins-o convingător pe Katie Boulter (29 de ani, 59 WTA) din Marea Britanie, scor 6-3, 6-1, după doar șaptezeci de minute de joc, în optimile turneului de la Osaka.

Sorana Cîrstea, nemiloasă la retur, în meciul cu britanica Boulter

Nu mai puțin de șase break-uri a reușit Sorana Cîrstea pe serva britanicei, într-un meci în care Boulter a cedat definitiv în setul secund, în care a pierdut toate cele patru game-uri jucate pe propriul serviciu.

Dacă Jaqueline Cristian urmează să o întâlnească pe Naomi Osaka (16 WTA), pentru un loc în semifinalele competiției din Japonia, Sorana Cîrstea are șansa unui meci mai ușor, conform calculelor hârtiei.

Cîrstea va juca în sferturi contra învingătoarei meciului dintre Marie Bouzkova (41 WTA) și Viktorija Golubic (60 WTA).

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea, trei trofee WTA pe hard, în proba individuală

În clasamentul WTA, Sorana Cîrstea rămâne pe locul 51, dar ar putea urca două poziții în cazul în care va atinge faza semifinalelor.

De trei ori câștigătoare de trofeu WTA, în proba individuală, Sorana Cîrstea și-a adjudecat toate titlurile pe hard, la Tashkent, în 2008, la Istanbul, în 2021 și la Cleveland, în 2025.

Cezar Crețu, despre performanțele Soranei Cîrstea în 2025

„Văd și în performanțele ei, mai ales în cele din ultima vreme, o maturitate, o siguranță, o liniște în plus pe care o emană pe teren. 

A avut de curând o accidentare care i-a pus pe stop cariera o perioadă, dar a câștigat la Cleveland. Ca dovadă, dacă îți găsești ritmul, liniștea... sunt lucruri pe care ea le-a tot învățat, de-a lungul timpului, a început să le facă mai bine, a învățat din experiențele din trecut. 

Sunt convins că perioada actuală e o perioadă frumoasă în care se bucură de tenis. Cine știe cât va mai juca, dar, cu siguranță, trece printr-o perioadă frumoasă,” a declarat Cezar Crețu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

