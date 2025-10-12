Ghana revine la turneul final! „Black Stars” s-au calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce au învins cu 1-0 selecționata din Comore, pe „Accra Sports Stadium”, în fața a peste 35.000 de fani entuziaști.
Golul calificării a fost marcat de vedeta Mohammed Kudus, în minutul 53, după o acțiune superbă creată de Thomas Partey. Victoria le aduce ghanezilor a cincea calificare din istorie la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022.
Țările calificate până acum la Cupa Mondială 2026
CONCACAF - ȚĂRI GAZDĂ (trei calificate automat, șase locuri directe)
- Canada
- Statele Unite
- Mexic
AFRICA (cinci calificate, nouă locuri directe)
- Maroc
- Tunisia
- Egipt
- Algeria
- Gabon
- Ghana
AMERICA DE SUD (șase calificate din șase locuri directe)
- Argentina
- Brazilia
- Uruguay
- Ecuador
- Columbia
- Paraguay
ASIA (șase calificate, opt locuri directe)
- Japonia
- Iran
- Uzbekistan
- Iordania
- Coreea de Sud
- Australia
OCEANIA (un calificat pentru un loc direct)
- Noua Zeelandă
Cupa Mondială din 2026 va fi prima din istorie cu 48 de echipe participante, organizată în comun de SUA, Canada și Mexic.