Ghana revine la turneul final! „Black Stars” s-au calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce au învins cu 1-0 selecționata din Comore, pe „Accra Sports Stadium”, în fața a peste 35.000 de fani entuziaști.

Golul calificării a fost marcat de vedeta Mohammed Kudus, în minutul 53, după o acțiune superbă creată de Thomas Partey. Victoria le aduce ghanezilor a cincea calificare din istorie la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022.

Țările calificate până acum la Cupa Mondială 2026

CONCACAF - ȚĂRI GAZDĂ (trei calificate automat, șase locuri directe)

  • Canada
  • Statele Unite
  • Mexic

AFRICA (cinci calificate, nouă locuri directe)

  • Maroc
  • Tunisia
  • Egipt
  • Algeria
  • Gabon
  • Ghana

AMERICA DE SUD (șase calificate din șase locuri directe)

  • Argentina
  • Brazilia
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Columbia
  • Paraguay

ASIA (șase calificate, opt locuri directe)

  • Japonia
  • Iran
  • Uzbekistan
  • Iordania
  • Coreea de Sud
  • Australia

OCEANIA (un calificat pentru un loc direct)

  • Noua Zeelandă

Cupa Mondială din 2026 va fi prima din istorie cu 48 de echipe participante, organizată în comun de SUA, Canada și Mexic.