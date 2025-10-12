Ghana revine la turneul final! „Black Stars” s-au calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce au învins cu 1-0 selecționata din Comore, pe „Accra Sports Stadium”, în fața a peste 35.000 de fani entuziaști.

Golul calificării a fost marcat de vedeta Mohammed Kudus, în minutul 53, după o acțiune superbă creată de Thomas Partey. Victoria le aduce ghanezilor a cincea calificare din istorie la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022.

Țările calificate până acum la Cupa Mondială 2026

CONCACAF - ȚĂRI GAZDĂ (trei calificate automat, șase locuri directe)

Canada

Statele Unite

Mexic

AFRICA (cinci calificate, nouă locuri directe)

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Gabon

Ghana

AMERICA DE SUD (șase calificate din șase locuri directe)

Argentina

Brazilia

Uruguay

Ecuador

Columbia

Paraguay

ASIA (șase calificate, opt locuri directe)

Japonia

Iran

Uzbekistan

Iordania

Coreea de Sud

Australia

OCEANIA (un calificat pentru un loc direct)

Noua Zeelandă

Cupa Mondială din 2026 va fi prima din istorie cu 48 de echipe participante, organizată în comun de SUA, Canada și Mexic.

