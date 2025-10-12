Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita reprezentativei conduse de Ralf Rangnick duminică seară, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul a avut loc pe Arena Națională și a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
Câți spectatori au fost prezenți la România - Austria
În actul secund al meciului, crainicul meciului a anunțat că sunt prezenți pe Arena Națională 39581 de spectatori.
În ziua confruntării, Sport.ro a scris că s-au vândut 37.000 de bilete și că organizatorii se așteaptă la 40.000 de stadion.
Atmosferă de vis pe Arena Națională! Cum arată tribunele la România - Austria + scenografia pregătită de ”Zidul Galben”
Foto: Corespondenți Pro TV
Echipele de start în România - Austria
- României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut
Selecționer: Mircea Lucescu
- Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch
Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf
Selecționer: Ralf Rangnick