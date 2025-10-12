Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita reprezentativei conduse de Ralf Rangnick duminică seară, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul a avut loc pe Arena Națională și a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Câți spectatori au fost prezenți la România - Austria

În actul secund al meciului, crainicul meciului a anunțat că sunt prezenți pe Arena Națională 39581 de spectatori.

În ziua confruntării, Sport.ro a scris că s-au vândut 37.000 de bilete și că organizatorii se așteaptă la 40.000 de stadion.

