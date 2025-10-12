Câți spectatori au fost prezenți la România - Austria

România - Austria, LIVE TEXT - AICI.

RomaniaAustrianationala romanieiArena Nationala
Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita reprezentativei conduse de Ralf Rangnick duminică seară, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul a avut loc pe Arena Națională și a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

În actul secund al meciului, crainicul meciului a anunțat că sunt prezenți pe Arena Națională 39581 de spectatori.

În ziua confruntării, Sport.ro a scris că s-au vândut 37.000 de bilete și că organizatorii se așteaptă la 40.000 de stadion.

Atmosferă de vis pe Arena Națională! Cum arată tribunele la România - Austria + scenografia pregătită de ”Zidul Galben”

Foto: Corespondenți Pro TV

Echipele de start în România - Austria

  • României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut

Selecționer: Mircea Lucescu

  • Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf

Selecționer: Ralf Rangnick

MIHĂILĂĂĂ! Winger-ul tricolorilor a zguduit bara în România - Austria!
Laude aduse României! Ce au spus austriecii după înfrângerea în fața elevilor lui Mircea Lucescu
Alex Chipciu și-a găsit cu greu cuvintele după România – Austria 1-0: „E de vis!”
Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0
Raul Florucz, sincer imediat după România - Austria 1-0: „Decizia nu a fost așa greu de luat”
Preliminarii CM 2026 I Festival de goluri în Olanda - Finlanda și Danemarca - Grecia! Toate rezultatele serii
România - Austria 1-0 | Naționala lui Lucescu a dat lovitura la ultima fază! Virgil Ghiță, eroul tricolorilor

OUT de la Craiova! A fost dat afară în plin sezon

Gigi Becali a explodat după invazia de la baza FCSB: "Paznicii mei dorm? Bag milioane să fie circ?"

Pe ce loc se află naționala României după meciul cu Austria

Germania - România 7-0 la naționala tricoloră pregătită de ”băiatu' lu' tata”! ”Festival de tir” sub privirile lui Otto Rehhagel

Antrenorul care e gata să preia naționala României: ”Nu am cum să refuz așa ceva”



Laude aduse României! Ce au spus austriecii după înfrângerea în fața elevilor lui Mircea Lucescu
Alex Chipciu și-a găsit cu greu cuvintele după România – Austria 1-0: „E de vis!”
”Rămâneți la națională?” Mircea Lucescu, întrebat frontal după victoria cu Austria. A explicat totul fără ocolișuri
Raul Florucz, sincer imediat după România - Austria 1-0: „Decizia nu a fost așa greu de luat”
Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
stirileprotv Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

