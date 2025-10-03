Ibericii vor înfrunta Georgia, pe 11 octombrie, la Elche, și Bulgaria, patru zile mai târziu, la Valladolid.



Convocarea lui Garcia vine ca o încununare a unui parcurs remarcabil. La 28 de ani, fostul jucător al lui Manchester City și Girona traversează cel mai bun moment al carierei. Din iulie 2024 evoluează la Bayer Leverkusen, unde este într-o formă de zile mari.



Fotbalistul plecat cu scandal de la Dinamo a fost convocat la naționala Spaniei!



Povestea lui Garcia are însă și o pagină întunecată, legată de perioada scurtă petrecută în România. În toamna lui 2020, a semnat cu Dinamo, dar a găsit un club scufundat în haosul „erei Cortacero”.



În doar trei luni a bifat 8 meciuri, fără să marcheze sau să paseze decisiv, iar salariile neplătite l-au determinat să plece rapid. Ulterior a descris acea experiență ca „cea mai neagră perioadă din carieră”.



După plecarea din Ștefan cel Mare, mijlocașul a renăscut la Girona, unde a devenit căpitan și a condus echipa spre Liga Campionilor.



Evoluțiile sale au atras atenția Barcelonei și a lui Real Madrid, iar în vara lui 2024 s-a transferat la Leverkusen pentru 18 milioane de euro.

