Primul meci din etapa a șaptea a campionatului Franței este transmis în direct de VOYO.

CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Ligue 1? Pionierii uitați din anii '30, excepțiile din România comunistă și atacantul cu 178 de meciuri după 2000

LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Paris FC și Lorient se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a șaptea din Ligue 1.

Cele două adversare de pe ”Stade Jean-Bouin” din Paris au un parcurs identic în primele șase runde: două victorii, un egal și trei înfrângeri, șapte puncte în dreptul fiecăreia.

Balonul de Aur 2025 vine din Ligue 1, competiție care se vede EXCLUSIV pe VOYO

Ousmane Dembele (28 de ani), starul lui Paris Saint-Germain, a cucerit recent Balonul de Aur 2025, iar francezul și-a făcut apariția pe Parc des Princes cu trofeul.

Accidentat, Dembele nu a putut fi în lotul lui PSG la meciul cu Auxerre, transmis de VOYO, în ultima etapă din Ligue 1. Trupa condusă de Luis Enrique s-a impus cu 2-0, iar fanii de pe Parc des Princes au avut motive de bucurie și după finalul jocului: Ousmane a intrat pe teren cu Balonul de Aur proaspăt cucerit.

În uralele publicului și însoțit de colegi și antrenorul Luis Enrique pe un podium, Dembele și-a făcut apariția cu trofeul acordat celui mai bun fotbalist din ultimul sezon. PSG a mai obținut alte două trofee Théâtre du Châtelet: cel mai bun club și cel mai bun antrenor (Luis Enrique).

Clasamentul din Ligue 1

Încă o naturalizare pentru naționala României! "Va juca în calificările pentru Campionatul Mondial"
