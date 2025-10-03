LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Paris FC și Lorient se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a șaptea din Ligue 1.

Cele două adversare de pe ”Stade Jean-Bouin” din Paris au un parcurs identic în primele șase runde: două victorii, un egal și trei înfrângeri, șapte puncte în dreptul fiecăreia.

Ousmane Dembele (28 de ani), starul lui Paris Saint-Germain, a cucerit recent Balonul de Aur 2025, iar francezul și-a făcut apariția pe Parc des Princes cu trofeul.

Accidentat, Dembele nu a putut fi în lotul lui PSG la meciul cu Auxerre, transmis de VOYO, în ultima etapă din Ligue 1. Trupa condusă de Luis Enrique s-a impus cu 2-0, iar fanii de pe Parc des Princes au avut motive de bucurie și după finalul jocului: Ousmane a intrat pe teren cu Balonul de Aur proaspăt cucerit.

În uralele publicului și însoțit de colegi și antrenorul Luis Enrique pe un podium, Dembele și-a făcut apariția cu trofeul acordat celui mai bun fotbalist din ultimul sezon. PSG a mai obținut alte două trofee Théâtre du Châtelet: cel mai bun club și cel mai bun antrenor (Luis Enrique).

