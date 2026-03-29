Devotament total! Ieșit la pensie, un fost profesor și-a pus casa la vânzare pentru bilete la Mondial

Un suporter al Angliei a decis să își vândă casa pentru a putea merge la Cupa Mondială.

Este vorba despre Andy Milne, un pensionar britanic de 62 de ani, fost profesor, care a scos la vânzare locuința sa din Northwich pentru aproximativ 350.000 de lire sterline.

Banii ar urma să îi finanțeze o călătorie de șapte săptămâni în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, țările care vor găzdui turneul final.

Milne spune că își dorește să vadă toate meciurile Angliei și speră ca naționala pregătită pentru competiție să ajungă până în finală.