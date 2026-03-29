Devotament total! Ieșit la pensie, un fost profesor și-a pus casa la vânzare pentru bilete la Mondial

Pasiunea pentru fotbal poate duce uneori la gesturi extreme. 

andy milneCupa MondialaAnglia
Un suporter al Angliei a decis să își vândă casa pentru a putea merge la Cupa Mondială.

Este vorba despre Andy Milne, un pensionar britanic de 62 de ani, fost profesor, care a scos la vânzare locuința sa din Northwich pentru aproximativ 350.000 de lire sterline. 

Banii ar urma să îi finanțeze o călătorie de șapte săptămâni în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, țările care vor găzdui turneul final.

Andy Milne și-a pus casa la vânzare pentru bilete la Mondial

Milne spune că își dorește să vadă toate meciurile Angliei și speră ca naționala pregătită pentru competiție să ajungă până în finală. 

Costurile sunt însă uriașe, iar britanicul recunoaște că nici măcar vânzarea casei nu va acoperi toate cheltuielile pentru transport, cazare și bilete.

Suporterul nu este la prima experiență de acest fel. El a participat deja la nouă ediții ale Cupei Mondiale, prima fiind Cupa Mondială din 1982.

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
Kosovo - Turcia, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro! Echipa lui Montella visează cu ochii deschiși la Campionatul Mondial după eliminarea României
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
Poveștile lui Romulus Gabor, Balonul de Aur la Mondialul de tineret: Calificarea la Euro, răsplătită cu o Dacie
Reacția presei din Slovacia după ce Mircea Lucescu a fost dus de urgență la spital
Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu: selecționerul României a primit diagnosticul
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj

Presa internațională, în regim de breaking news după veștile despre Mircea Lucescu: "Un șoc imens în lumea fotbalului"
Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu! Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Mihai Stoichiță, detalii despre ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: „Nu mai avea reacție!”
"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
„Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

