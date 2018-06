"Unii antrenori se relaxeaza la golf. EU SCOT DINTI". Povestea fabuloasa a selectionerului Islandei, tara-minune de la Mondial

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Heimir Hallgrimsson este selectionerul celei mai mici tari participante vreodata la un Campionat Mondial. Islanda a debutat la CM cu un egal in fata Argentinei lui Messi si Aguero, scor 1-1, ieri, la Moscova.

Hallgrimsson, in varsta de 51 de ani, este, totodata, artizanul celei mai de succes echipe din istoria fotbalului islandez si un erou pentru cei 330.000 de conationali.

New York Times scrie ca selectionerul islandez, care pregateste nationala insulara din 2013, dupa ce a jucat fotbal semiprofesionist in Islanda si a antrenat inclusiv o echipa de fotbal feminin, este in viata de zi cu zi medic stomatolog!

Hallgrimsson este originar din oraselul Heimaey, cu o populatie de 4.300 de oameni, aflat pe o mica insula vulcanica de pe coasta Islandei. Acolo, cand nu se ocupa de fotbal, el are grija de sanatatea orala a vecinilor sai.

"E un mod bun de a ma relaxa. Unii antrenori joaca golf, altii merg la vanatoare. Mie imi place sa am grija de pacientii mei", a spus Hallgrimsson.

Tehnicianul recunoaste ca, odata cu ascensiunea fulminanta a nationalei pe care o conduce, a inceput sa se ocupe mai mult de fotbal si mai putin de dantura clientilor.

In urma cu doi ani, la EURO 2016, Hallgrimsson a condus Islanda pana in sferturile de finala, dupa ce a eliminat in mod incredibil Anglia, tara cu o populatie de 150 de ori mai mare si care a cunoscut gloria fotbalistica.

Cand Hallgrimsson a preluat Islanda, in urma cu 6 ani, Islanda era pe locul 133 in lume. Astazi, islandezii sunt pe 22 si au facut egal cu Argentina la Campionatul Mondial.

Hallgrimsson spune ca un secret al succesului islandezilor consta in faptul ca sunt foarte uniti. Selectionerul ii invinta pe fani la antrenamentele echipei si ii incurajeaza pe fotbalisti sa se conecteze cu oamenii.

"Este unul dintre beneficiile faptului ca avem o tara mica. Avem parte de o apropiere mai speciala", spune el.

"Daca am considera ca un jucator sau doi ne pot rezolva meciul, am pierde dinainte sa intram pe teren. Este un mesaj important pentru toti copiii din Islanda, pentru ca o natiune mica nu poate fi facuta mare de un singur om", mai spune Hallgrimsson.

Ca fotbalist, Heimir Hallgrimsson a jucat la IBV (1986-1992 si 1994-1996), Hottur (1993), Smastund (1996-1997) si KFS (1998-2000). El nu a evoluat niciodata pentru echipa nationala.

"Succesul nu este o destinatie! Marirea si decaderea fotbalului islandez nu depinde de ce se intampla in trei meciuri la Campionatul Mondial. Avem o intreaga calatorie in fata si vrem sa continuam ceea ce am inceput. Acesta este cel mai sanatos mod de a gandi atunci cand esti considerat a fi mic" - Heimir Hallgrimsson.