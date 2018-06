Argentina arde, Icardi se distreaza cu Wanda! Ce facea supergolgheterul lasat acasa de Sampaoli, in timp ce Messi rata penalty cu Islanda

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Argentina a inceput sinucigas Mondialul din Rusia. Cu Icardi lasat acasa si cu Dybala si Higuain pe banca, nationala lui Messi s-a incurcat cu Islanda, tara aflata la prima ei participare din istorie la un turneu final de Campionat Mondial!

Argentina a remizat contra Islandei, scor 1-1, intr-un meci in care Aguero a deschis scorul, Finnbogasson a egalat, iar Messi a ratat un penalty in repriza secunda.

In timp ce argentinienii remizau cu Islanda, marele absent, golgheterul Mauro Icardi, vedeta lui Inter, se distra in Statele Unite. Icardi a fost cu logodnica sa, Wanda Nara, si copiii in Seychelles, iar acum acestia au ajuns in Statele Unite.

Presa internationala scrie ca Icardi a fost lasat acasa la cererea lui Messi, care nu are o relatie buna cu atacantul lui Inter, marcator a 100 de goluri in Serie A.

New York ???????? @wanda_icardi A post shared by Mauro Icardi (@mauroicardi) on Jun 16, 2018 at 4:07pm PDT

Sexy Isi ????❤️ A post shared by Mauro Icardi (@mauroicardi) on Jun 16, 2018 at 4:10pm PDT

Inainte sa ajunga la New York, Icardi si Wanda au fost in Seychelles.