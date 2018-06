Tot ce trebuie sa auzi astazi! Reactia comentatorului islandez in momentul in care portarul-regizor i-a aparat penaltyul lui Messi: VIDEO

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Islanda a reusit minunea la primul sau meci din istorie la un Campionat Mondial. Halldorsson, Sigurdsson si Finnbogasson au scos un egal in fata Argentinei lui Messi, scor 1-1!

Kun Aguero a deschis scorul pentru sudamericani, in timp ce Finnbogasson a egalat dupa doar 3 minute. In repriza a doua, Messi a ratat un penalty, portarul-regizor Halldorsson reusind sa pareze.

Comentatorul islandez al partidei, care a comentat meciul pentru cei 300.000 de conationali ramasi in tara, a fost extaziat in momentul in care Halldorsson a aparat lovitura de la 11 metri.

CLICK AICI PENTRU A ASCULTA REACTIA COMENTATORULUI ISLANDEZ