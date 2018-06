I-a pus sa-si schimbe tricourile intre ei ca sa nu fie recunoscuti de suedezi! :)) Faza zilei la Mondial. Ce s-a intamplat la antrenamentul coreenilor

Shin Tae-yong, selectionerul Coreei de Sud, a vrut sa-i deruteze pe spionii suedezilor. De la 15:00 urmaresti AICI live meciul Suedia - Coreea de Sud.

Antrenorul asiaticilor i-a pus pe jucatori sa-si schimbe tricourile intre ei la sesiunile de antrenament, pentru a-i deruta pe observatorii din Suedia, inaintea partidei de debut la Cupa Mondiala din Rusia, pe care sud-coreenii o disputa impotriva nord-europenilor.

Cu toate ca nu are mari talente in echipa, Coreea de Sud poate castiga un premiu pentru ingeniozitate prin intermediul antrenorului.

"Am schimbat intentionat numerele si rolurile unor jucatori in ultimele partide amicale dinaintea Cupei Mondiale. Am facut-o pentru a crea confuzie. Stiam ca aveam tot timpul acolo un spion al lor", a explicat selectionerul Shin Tae-yong.

Antrenorul a recunoscut ca a facut acest lucru cu aproape toti jucatorii, cu exceptia capitanului Ki Sung, care este deja cunoscut la nivel mondial. "Au inchiriat un apartament pentru a ne spiona", a spus Shin Tae-yong, care-i acuza pe suedezi ca au inchiriat recent o casa in apropiere de Salzburg, pentru a spiona stagiul de pregatire al sud-coreenilor.

Coreea de Sud evolueaza in grupa F la Cupa Mondiala din Rusia, alaturi de Germania, Mexic si Suedia. Sud-coreenii debuteaza la turneul final luni, impotriva selectionatei suedeze.