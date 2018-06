O noua AROGANTA la adresa lui Messi? FOTO FANTASTIC! Cum a aparut Ronaldo la meciul cu Maroc. FOTO

Cristiano Ronaldo vrea sa fie considerat cel mai mare din toate timpurile! Urmareste aici Portugalia - Maroc LIVE

O sedinta foto aparent inofensiva a lui Messi inainte de Cupa Mondiala l-a infuriat pe Cristiano Ronaldo. Starul argentinian a pozat pentru o revista cu un tap in brate, aluzie la expresia "G.O.A.T (Gratest of all time)" a englezilor ceea ce se traduce prin "cel mai bun din toate timpurile".

Ronaldo a marcat contra Spaniei in primul meci de la Cupa Mondiala si si-a dus mana la barba, aluzie directa la Messi.

Acum, Ronaldo a dus mai departe scena si chiar si-a lasat cioc pentru partida cu Maroc de azi. Vezi aici LIVE.



Zilele trecute, Evra povestea despre cat de competitiv este Ronaldo.

„A jucat tenis de masa cu Rio Ferdinand, iar Rio l-a batut. Toata lumea tipa si se bucura, iar Ronaldo s-a suparat. Atat de suparat a fost incat l-a trimis pe varul sau sa-i cumpere o masa de tenis. S-a antrenat acasa timp de doua saptamani, iar cand s-a intors l-a batut pe Rio in fata tuturor. Asta e Ronaldo.

De asta nu sunt surprins ca si la 33 de ani vrea sa castige din nou Balonul de Aur, vrea Cupa Mondiala. E un om furios”, a povestit Evra pentru ITV.