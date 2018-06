Reactia incredibil de MODESTA a lui Ronaldo dupa tripla cu Spania si meciul nebun de la Mondial! Ce a spus

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Cristiano Ronaldo i-a dat 3 goluri Spaniei, in egalul 3-3 de la Sochi. Pentru rivalii din Peninsula Iberica au marcat Diego Costa, de doua ori, si Nacho.

Ronaldo a vorbit la finalul partidei.

"Acesta este rezultatul muncii din ultimii ani. Oameni au crezut mereu in mine si am muncit pentru Portugalia. Am incercat sa castigam, dar remiza este corecta deoarece Spania a avut controlul balonului. Echipa s-a sacrificat insa pana la final.

Sunt bucuros ca am inscris la a patra Cupa Mondiala si am obtinut un nou record in cariera, dar lucrul cel mai important este ca am remizat cu o favorita de la Cupa Mondiala", a spus Cristiano Ronaldo dupa meci.

In celalalt meci al grupei B, Iran a batut Maroc cu 1-0.