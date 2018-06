"Cristiano e MESSIA", "Monstrul", "Cristiano Marziano". Fabulos: Ronaldo, pe primele pagini ale ziarelor de sport din Europa. Portughezii i se inchina

Vezi si - Reactia incredibil de MODESTA a lui Ronaldo dupa tripla cu Spania si meciul nebun de la Mondial! Ce a spus

Cristiano Ronaldo a fost one man show pentru Portugalia in primul derby al Mondialului, contra Spaniei. Cele doua vecine din Peninsula Iberica au incheiat 3-3, in meciul de la Sochi.

Astazi, cele mai importante publicatii de sport din Europa i-au dedicat prima pagina lui Ronaldo.

Iata ce scriu Record, A Bola, O Jogo, MARCA, AS, Mundo Deportivo, Sport Catalunya, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, dar si The Sun ori Mirror.

"Cristiano ne amareste debutul" - MARCA

"Spectaculos" - Sport Catalunya

"Vibrant" - Mundo Deportivo

"Cristiano Marziano" - Gazetta dello Sport

"Ne lasi fara cuvinte" - A Bola



"Monstrul" - O Jogo

"Divin" - Record

