La asta chiar nu te-ai fi asteptat! Ce a spus Mourinho despre Messi, dupa penaltyul ratat contra Islandei: comparatie cu SUPERMAN

Leo Messi i-a facut multe zile negre lui Jose Mourinho, pe cand portughezul o pregatea pe Real Madrid. Chiar si asa, el are puterea sa recunoasca: "Messi e supraom"

Jose Mourinho comenteaza in Rusia meciurile de la Campionatul Mondial, din postura de analist al unui post de televiziune.

Portughezul de pe banca lui Manchester United s-a uitat ieri la Argentina 1-1 Islanda. El a vorbit la final despre prestatia lui Leo Messi, jucator care i-a dat multe batai de cap de-a lungul vremii, dar si despre cea a islandezilor.

"Cred ca a fost un rezultat corect. La cum a jucat Islanda nu poti cere mai mult. Daca ar fi sa descriu Islanda intr-un cuvant, acela ar fi "compact". Am in cap o imagine din minutul 69, cu 9 oameni plus portarul in careu. Apoi, in minutul 87, era toata echipa in careu. Nimeni nu-i poate acuza. Nu i-au facut marcaj om la om lui Messi, doar au fost o echipa compacta. Au redus spatiile, n-au lasat nimic in spatele ultimului aparator, si-au creat o singura ocazie si au marcat.

Bineinteles ca Argentina a avut mingea si a incercat, dar actiunile lui Messi au fost intotdeauna in afara careului. A incercat tot ce putea, a incercat sa dribleze, sa suteze, dar daruirea fantastica a Islandei, spiritul si forta lor l-au impiedicat sa marcheze. Baietii astia din Islanda mancau la micul dejun carne. Sunt puternici si foarte bine pregatiti. Fotbalul lor este perfect adaptat la felul lor de a fi", a spus Mourinho.



"Cand ratezi un penalty la un Campionat Mondial, intr-un moment cand echipa ta are nevoie de gol, te afecteaza. Messi a tot incercat, a incercat unu contra unu, unu contra doi, unu contra trei, dar era greu pentru el. In ciuda apararii facute de Islanda, el a trimis cateva suturi. Probabil pana si Superman, pana si superjucatorii sunt doar oameni, au sentimente. Cred ca penalty-ul ratat l-a afectat pe Messi", a mai spus antrenorul.