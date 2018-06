Zlatan a luat foc: "Vrei sa castigi Mondialul si tu nu-l iei la nationala?! E ridicol si n-ai ce sa cauti aici". Antrenorul pe care l-a criticat

Zlatan Ibrahimovic a ajuns si el in Rusia, dar nu ca jucator, ci ca analist. El comenteaza meciurile pentru un post TV.

Atacantul suedez a urmarit sambata meciul Franta 2-1 Australia. La final, el l-a criticat pe Didier Deschamps pentru neconvocarea lui Karim Benzema.

"Pentru mine nu este normal ca Benzema sa nu fie la nationala. El este unul dintre cei mai buni din lume, a castigat Champions League, joaca la Real Madrid. Faptul ca nu este in lot nu are treaba cu fotbalul. Daca antrenorul spune ca Benzema nu este indeajuns de bun pentru aceasta echipa, atunci antrenorul nu are ce cauta acolo. Benzema ar trebui sa fie. E ridicol ca el sa nu fie. Daca vrei sa castigi, trebuie sa mergi cu castigatori. Benzema este un castigator", a spus Zlatan Ibrahimovic.

.@Ibra_official: ????️ "If it's his decision he's not good enough then the coach should not be there, @Benzema should be."

Zlatan is bewildered by Deschamps' refusal to pick the #RealMadrid striker. What are your thoughts? ????#beINRussia #beINFWC #FRA #WorldCup pic.twitter.com/VVWRSWSZac