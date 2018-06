Ei l-au condamnat, el a replicat! Zi incredibila pentru Cristiano: condamnat la 2 ani cu suspendare si amendat cu 20 milioane euro, i-a dat Spaniei 3 goluri

Dimineata, presa spaniola a scris ca Ronaldo a reusit sa obtina o intelegere cu autoritatile spaniole, dar una care il va costa scump. Portughezul va trebui sa achite o amenda de 20 de milioane de euro si va fi probabil condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru frauda fiscala.

Seara, Ronaldo a replicat pe teren. Starul lusitan i-a dat 3 goluri Spaniei, in egalul 3-3 de la Sochi!

Capitanul Portugaliei a ajuns astfel sa marcheze la 8 turnee finale! El a marcat la 4 Mondiale si 4 Europene!

Cristiano Ronaldo: The first player in history to score in EIGHT consecutive major international tournaments:

2004: Euros

2006: World Cup

2008: Euros

2010: World Cup

2012: Euros

2014: World Cup

2016: Euros

2018: World Cup

Another day, another record. pic.twitter.com/omWWuzeruV