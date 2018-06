21:00 LIVE Portugalia - Spania, primul supermeci al Mondialului! Ultimele doua campioane europene, fata in fata. ECHIPELE DE START

Urmarim si comentam impreuna Portugalia - Spania pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



INFO: Spania si Portugalia s-au intalnit o singura data la un Mondial. In 2010, spaniolii au castigat cu 1-0. In acel an au cucerit si titlul Mondial.

ECHIPELE DE START



Portugalia: Rui Patricio - Cedric, Fonte, Pepe, Raphael - Moutinho, William Carvalho, Bernardo, Bruno Fernandes - Guedes, Ronaldo



Spania: De Gea - Natcho, Ramos, Pique, Alba - Busquets, Iniesta, Koke, Isco, Silva - Diego Costa

Meanwhile, in Sochi... The teams for #PORESP have been confirmed ???? pic.twitter.com/1PdWyonEQ9 — FIFA World Cup ???? (@FIFAWorldCup) June 15, 2018

Portugalia - Spania este primul supermeci al Campionatului Mondial. Cristiano Ronaldo si campionii en-titre ai Europei dau piept cu "vecinii" spanioli Isco, Koke si Diego Costa.

Spania joaca la doar 48 de ore dupa ce si-a dat afara selectionerul. Julen Lopetegui a fost demis dupa ce a semnat cu Real Madrid, iar locul sau a fost luat de Fernando Hierro.

In primul meci al grupei B, Iran a batut cu 1-0 Marocul, in minutul 90+4.