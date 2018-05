Declaratia surprinzatoare a lui Mourinho! Pe cine pariaza la Mondial: "Cu el in echipa, nimic nu e imposibil!"

Mourinho are 4 favorite la Mondialul din Rusia.

Managerul celor de la Manchester United, Jose Mourinho, este deja cu gandul la Campionatul Mondial din Rusia care va incepe in 37 de zile! United mai are nevoie de 1 punct in ultimele 2 etape pentru a-si asigura pozitia secunda la finalul sezonului in Premier League!

Mourinho a acordat un interviu pentru ESPN Brazilia in care a vorbit despre favoritele de la Mondial. Oarecum surprinzator, Mourinho crede ca si tara sa, Portugalia, are sanse bune de a face surpriza la Mondial: "Portugalia are o echipa interesanta. Fara Cristiano ar fi imposibil. Dar cu el in echipa nimic nu e imposibil!" a spus Mourinho.

La fel considera ca este si cazul Argentinei: "Cred ca echipa nationala a Argentinei fara Messi nu ar fi pretendenta la trofeu. Dar cu el in echipa e una dintre favorite. Imi place foarte mult structura Braziliei, tactica si mentalitatea. Este un mix intre talentul nativ brazilian si o abordare serioasa, fizica, tactica. Este o echipa capabila sa se apere bine, sa primeasca putine goluri. Iar in ofensiva sunt Willian, Neymar, Coutinho si Jesus.. toti jucatori cu calitati extraodinare!" mai spus Mourinho.

Cand vine vorba despre tarile europene, Mourinho nu mizeaza pe campioana din 2014, Germania: "Cred ca Spania este din nou o echipa adevarata. Au putut sa evolueaza impreuna cu aceeasi filosofie, s-au adaptat la acelasi stil. Cred ca Spania este intr-o conditie mai buna decat orice alta nationala a Europei. Dar vom vedea... Va fi distractiv pentru mine, voi merge in Rusia pentru o saptamana sa vad meciurile si apoi vine, in sfarsit, vacanta" a incheiat Mourinho.