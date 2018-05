Decizie DRASTICA a lui Mourinho! Doi jucatori sunt OUT de la Manchester United

Jose Mourinho i-a informat ca pot sa-si gaseasca alta echipa in vara.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Englezii de la The Times anunta ca Jose Mourinho a decis sa se desparta in vara de fundasii Matteo Darmian si Daley Blind. Ambii au fost anuntati de antrenorul portughez ca sunt liberi sa-si caute echipe din vara. Mourinho planuieste sa transfere alti fundasi in locul acestora.

Atat Darmian, cat si Blind mai au contract pana in vara lui 2019 cu Manchester United iar clubul englez nu doreste sa-i piarda gratis. Darmian a fost titular in doar 3 partide in acest sezon, in timp ce Blind nu a mai prins primul 11 la United de 9 luni!

Ambii sunt evaluati de club la 15 milioane de lire. Pe lista lui Mourinho sunt Alex Sandro de la Juventus, Ryan Sessegnon de la Fulham si Danny Rose de la Tottenham. De asemenea, Mourinho le va da in presezon sansa de a impresiona lui Timothy Fosu-Mensah si Axel Tuanzebe, jucatori care au fost imprumutati pentru acest sezon la Crystal Palace, respectiv Aston Villa.