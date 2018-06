COLUMBIA - JAPONIA LIVE CUPA MONDIALA 2018 | James, incert pana in ultima clipa! Echipele probabile

Urmareste Columbia - Japonia LIVE pe www.sport.ro de la ora 15:00.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Selectionata Columbiei, cu starurile James Rodriguez si Radamel Falcao, este mare favorita in fata Japoniei, marti, in primul lor meci la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, pe Mordovia Arena din Saransk (15,00), in Grupa H.

Columbia ocupa locul 16 in clasamentul FIFA, in timp ce ''Samuraii albastri'' se afla doar pe 61.

James Rodriguez a fost golgheterul Cupei Mondiale din 2014, editie la care Columbia invingea Japonia cu 4-1 in faza grupelor (James a marcat un gol). In Brazilia, echipa columbiana a reusit cea mai buna performanta a sa la un turneu final, atingerea sferturilor de finala.

Selectionata ''Cafetera'' nu a avut o campanie de calificare grozava, marcand doar 21 de goluri in cele 18 meciuri din preliminarii, prinzand ultimul loc care asigura calificarea directa, dupa trei egaluri si un esec in ultimele patru partide.

Japonia a pierdut ultimele meciuri amicale dinaintea Cupei Mondiale, sub conducerea fostului international Akira Nishino, care a preluat echipa in aprilie, dupa demiterea neasteptata a bosniacului Vahid Halilhodzic.

Nishino, care considera ca o victorie contra Columbiei ar fi un ''mic miracol'', are un lot experimentat, cu trei jucatori care au peste 100 de selectii, Yuto Nagatomo, Shinji Okazaki si capitanul Makoto Hasebe. Nu mai putin de 11 fotbalisti din actualul lot au fost prezenti si acum patru ani, in Brazilia.

Radamel Falcao a ratat Cupa Mondiala din 2014 din cauza unei accidentari la ligamente, astfel ca ''El Tigre'' are de luat o revansa in Rusia.

Japonia, la a sasea sa participare la Cupa Mondiala (a debutat in 1998), a ajuns in optimi de doua ori, ultima data in 2010.

De remarcat ca niciodata o echipa asiatica nu a invins una sud-americana la Cupa Mondiala, in 17 confruntari (trei egaluri).

Japonia nu are nicio victorie in ultimele sale patru meciuri la Cupa Mondiala, dar nu a avut niciodata cinci partide la rand fara victorie. Ultimul lor succes dateaza de la CM 2010, 3-1 cu Danemarca.