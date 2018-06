POLONIA - SENEGAL CUPA MONDIALA 2018 LIVE | Lewandowski debuteaza la Mondial la 29 de ani! Echipele probabile

Urmareste Polonia - Senegal LIVE pe www.sport.ro de la ora 18:00!

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Polonia, fosta adversara a Romaniei in preliminarii, va debuta la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia marti, contra Senegalului, pe Stadionul Spartak din Moscova (18,00), in Grupa H.

Atacantul polonez Robert Lewandowski isi face debutul la Cupa Mondiala la varsta de 29 de ani si, printre altii, va avea de infruntat un fundas supranumit K2 (paralela cu varful himalayan, al doilea ca inaltime din lume, n. red.), Kalidou Koulibaly, relateaza Reuters.

Ajuns in 2014 la Napoli, Koulibaly este unul dintre cei mai apreciati fundasi care joaca in Europa. Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, a dorit sa-l convoace la lot, nefiind la curent ca fundasul, nascut in Franta din parinti senegalez, alesese deja sa evolueze pentru ''Leii din Teranga''. Totusi, vedeta senegalezilor este atacantul Sadio Mane, care a ajuns cu Liverpool pana in finala Ligii Campionilor in ultimul sezon.

Lewandowski a marcat nu mai putin de 16 goluri in campania de calificare, fiind golgheterul preliminariilor europene (trei hat-trick-uri), si are 55 de goluri marcate in 95 de selectii in nationala. Atacantul are si un bilant bun in cei patru ani jucati pentru Bayern Munchen in Bundesliga, cu 106 goluri inscrise.

Totusi, Lewandowski a marcat doar cate un gol la EURO 2012, turneu organizat de Polonia impreuna cu Ucraina, si la EURO 2016.

Niciun jucator din lotul Senegalului nu evolueaza in campionatul intern si cu o singura exceptie, portarul Khadim Ndiaye (Guineea), toti joaca in Europa.

Pentru Senegal este a doua prezenta la Cupa Mondiala, dupa ce in 2002 a debutat cu o mare surpriza, 1-0 cu campioana mondiala en titre, Franta, ajungand pana in sferturile de finala.

La ultimele sale doua participari la Cupa Mondiala, Polonia nu a trecut de grupe, in 2002 si 2006. Aceasta va fi prima confruntare dintre Polonia si Senegal.



Echipele probabile pentru meciul de pe Stadionul Spartak (capacitate 45.000 locuri):

Polonia: Szczesny - Piszczek, Pazdan, Bednarek, Rybus - Goralski, Krychowiak - Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki - Lewandowski. Selectioner: Adam Nawalka.

Senegal: Khadim Ndiaye - Sabaly, Mbodji, Koulibaly, Gassama - Pape Alioune Ndiaye, Kouyate, Gueye - Keita Balde, Niang, Mane. Selectioner: Aliou Cisse.

Arbitru: Nawaf Shukralla (Bahrain).