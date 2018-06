ACUM LIVE Costa Rica 0-0 Serbia | Start in grupa Braziliei, care joaca diseara! Sarbii revin la Mondial dupa 12 ani. OCAZII MARI DE GOL

ACUM LIVE Costa Rica 0-0 Serbia



Fazele meciului



Pauza

Min 43 - Mitrovic reia superb din foarfeca, Navas apara. Tusierul a ridicat gresit fanionul la aceasta faza

Min 35 - Tosic si Calvo se lovesc destul de puternic la centrul terenului

Min 27 - Ocazie mare a sarbilor! Milinkovic-Savic trimite din voleu, dar Navas isi salveaza echipa

Min 20 - .... Primul galben al partidei este vazut de Calvo Quesada

Min 14 - Sut centrare al lui Branislav Ivanovic, de pe partea dreapta, Navas respinge

Min 12 - Ocazie pentru sarbi. Mitrovic suteaza din afara careului, dar mingea e deviata si ajunge in bratele lui Navas

Min 11 - O noua sansa pentru costaricani, a aceluiasi Giancarlo Gonzalez. El a ramas nemarcat la circa 8 metri de poarta, dar a reluat slab cu capul

Min 6 - Kolarov suteaza puternic in diagonala, dar mingea se duce pe langa poarta lui Navas

Min 2 - Prima ocazie importanta de gol le apartine costaricanilor, dupa o lovitura de cap a fundasului Giancarlo Gonzalez. Stojkovic a retinut

Min 1 - Inceput de meci la Samara

ECHIPELE DE START



Costa Rica: Keylor Navas - Acosta, Gonzalez, Duarte - Gamboa, Borges, Guzman Perez, Calvo Quesada - Bryan Ruiz, Ulloa, Urena

Rezerve: Smith, Bolanos, Oviedo, Colindres, Campbell, Wallace, Azofeifa, Tejeda, Pemberton, Waston, Gutierrez, Moreira

Serbia: Stojkovic - Ivanovic, Milenkovic, Dusko Tosic, Kolarov - Milivojevic, Matic, Milinkovic-Savic - Dusan Tadic, Ljajic, Mitrotic

Rezerve: Rukavina, Spajic, Zivkovic, Prijovic, Rajkovic, Veljkovic, Rodic, Kostiv, Radonjic, Jovic, Dmitrovic

