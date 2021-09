„E un mister, nu un 'Mister'!” Ilie Dumitrescu nu a scăpat de furia lui Marius Șumudică

CFR Cluj a debutat cu stângul în grupele Conference League, 0-1 cu Jablonec. Hențul lui Camora și penalty-ul transformat de Pilar l-au făcut pe Dan Petrescu să înregistreze al doilea eșec consecutiv de la revenirea în Gruia.

Cu toate acestea, la finalul meciului, antrenorul ardelenilor a susținut că a fost mulțumit de jocul elevilor săi, mai ales că au evoluat în zece din minutul 51, când Camora a văzut cartonașul roșu. Tehnicianul a mai adăugat că rezultatele nu pot apărea rapid, având în vedere că nu s-a ocupat de pregătirea fizică și de alcătuirea lotului. La auzul acestei declarații, Marius Șumudică s-a înfuriat și l-a taxat pe fostul component al 'Generației de Aur', reproșându-i că și-a însușit victoria cu FCSB din campionat, 4-1, iar că acum îl învinuiește.

De acuzele lui „Șumi” nu a scăpat nici Ilie Dumitrescu, care după victoria CFR-ului cu roș-albaștrii, a susținut că a primit un mesaj din partea lui Dan Petrescu, în care i-a confirmat că a pregătit partida cu vicecampioana României.

„Băi, Petrescule, tu ai pregătit echipa. Acum trei săptămâni, pe FCSB i-am bătut din garaj, nici nu am putut face antrenamentul. I-a pregătit el fizic, după o ploaie în care nu s-a jucat lungă și pe a doua, rețineți, ci s-au dat numai goluri din acțiune.

Când i-a bătut pe FCSB i-a dat repede mesaj lui 'Mister', pentru mine e un mister, nu un 'Mister'. El e prieten cu Dan Petrescu. Eu nu am prieteni în presă, nu am fost fotbalist de talia lui Petrescu, dar am avut realizări pe oriunde am fost, pentru că m-am ridicat singur prin muncă.

Am fost votat pe o listă scurtă să preiau naționala Turciei. Nu pot accepta ca un coleg să mă atace, nu vorbeam dacă nu mă ataca.

Eu m-am referit doar la ce s-a întâmplat, am fost atacat”, a declarat Marius Șumudică la PRO X.

După cele două eșecuri, cu FC Botoșani și FK Jablonec, ambele cu același scor, 0-1, pe Dan Petrescu îl așteaptă un duel cu Craiova lui Reghecampf în campionat, luni, 20 septembrie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.