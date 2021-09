„Dacă nu rămâneam în 10, nu îl scoteam pe Culio” Dan Petrescu se declară ghinionist după eșecul cu Jablonec! Atac la Șumudică

CFR Cluj a pierdut primul meci din grupele Conference League, 0-1 cu Jablonec. Singurul gol al partidei a fost marcat din penalty, de Pilar, după ce Camora a comis un henț în careu.

La finalul meciului, Dan Petrescu a precizat că a fost mulțumit de joc și că până la lovitura de pedeapsă, elevii săi au dominat întâlnirea. De asemenea, antrenorul a mai punctat că a fost mulțumit de Culio, pe care l-a scos din motive tactice.

Petrescu: „Nu am făcut eu transferurile și pregătirea”



„Echipa a început excelent, dominam, jucam bine, dar a venit acel gol. Nu am înteles ce a fost acolo, trebuie să revăd faza. În zece, echipa a reacționat excelent, nu tin minte o cazie de-ale lor, țin minte două mari ocazii ale CFR-ului.

Din păcate, norocul nu pot să îl antrenez, adversarul a intrat foarte montat în repriza a doua.

Jablonec a stat mai bine fizic, a câștigat toate duelurile, mereu când fac lotul aleg jucători de forță, anul asta nu am fost la CFR să fac lotul, se vede că suferim, dar repriză a două ne da speranțe. Se vede că suferim, am făcut doar patru schimbări, nu aveam pe cine să bag. Îmi pare rău pentru Costache și Bouhenna, meritau golul.

Vom ajunge la 5 dimineață la București și ne așteaptă un meci greu cu Craiova. Omrani s-a antrenat două zile, Debeljuh doar o zi. Alți atacanți nu mai avem, dacă nu vor fi la Craiova o să jucăm cu un fundaș central în față.

Eu v-am zis că nu e o întâmplare, eu sunt convins că vor câștigă toate meciurile de aici. E o echipă foarte bună, în campionat poate au neglijat puțin, dar campionatul Cehiei este peste cel al României. Ziceau jucătorii că în România nu găsești așa adversar. Acesta este nivelul în România, ei au trei echipe în Europa, noi avem doar una în Conference League. Eu de asta am venit, să muncesc și să scot maximum. Din păcate, am avut și ghinion în primele două meciuri și urmează încă un adversar.

Nu am început eu pregătirea, nu am făcut eu transferurile, am venit să ajut. E imposibil să ai un impact rapid. Edi Iordănescu a pierdut cu 4-1, Reghecampf a pierdut meciuri.

Pe noi ne interesează ce facem noi, degeaba au făcut egal în celălalt meci, dacă noi pierdem. Sper să ieșim vii, să au jucători și să avem puțîn noroc. Restul jucătorilor, posibil într-o săptămâna, sau 10 zile.

Culio mi-a plăcut în prima repriză, l-am scos că am rămas în 10, altfel nu îl scoteam. La Botoșani nu a jucat atât de bine, astăzi da”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.